DİSK’ten Mersin’deki miting öncesi Başkan Seçer’e ziyaret: ‘Demokrasinin kenti Mersin’de hakkınızı arayın’

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:02

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:46

Mersin’de gerçekleştirecekleri miting öncesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret eden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “İlk büyük adımı burada atalım dedik. Ben inanıyorum ki Mersin’den bütün Türkiye’ye güzel bir mesaj vereceğiz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Çalışanlar açısından yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Bütün vergi yükü, işçinin, emekçinin, halkın üzerinde” diye konuştu.

DİSK tarafından Mersin’de ‘Artık Yeter! Geçinemiyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilecek ‘Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz’ başlıklı “DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması” öncesinde, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ve DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette, Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ile MESKİ Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Varal ve Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz da yer aldı. DİSK’in güzel bir miting yapacağını söyleyen Seçer, “Demokrasinin kenti Mersin’de sesinizi duyurun, hakkınızı arayın. Ben burada adaleti sağlamalıyım. Toplumun yararını düşüneceğim ama bir taraftan da emek edenin hakkını vermek zorundayım” ifadelerine yer verdi.

‘KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ’

Büyükşehir’in mesai arkadaşları için toplu iş sözleşmesi yapacağını belirten Seçer, “45 saatlik haftalık çalışma süresini 40’a indirdik. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Göreve geldiğimiz 2019’dan bugüne kadar kadın çalışan oranımız yüzde 18’di, bu rakam yüzde 25’lere çıktı. Umut ediyorum daha çok kadının çalıştığı bir belediye haline gelebiliriz” dedi.

‘UMUT EDİYORUM İLK SEÇİMDE İKTİDARIZ'

Gazetecilerin, CHP’nin halka ve işçilere somut olarak ne gibi vaatleri olduğu yönündeki sorusu üzerine Seçer, “Son beş yıldır Mersin’de halkın yararına dönük uygulanan politikalar Türkiye yönetimine de hakim olacak Türkiye’de aklınıza gelecek her alanda sorun var. Hiçbir alanda adalet olmayınca böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Umut ediyorum ilk seçimde iktidar oluruz. 2019’dan bu yana yerel yönetimlerin ortaya koyduğu yönetim anlayışını tüm Türkiye’ye şamil kılarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘MERSİN’DEN GÜZEL MESAJ VERECEĞİZ’

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ise demokrasinin mücadelesinde Mersin’in her yönden önemli bir kent olduğunu belirterek büyük mitingin başlangıç noktası olarak seçtiklerini söyledi. Çerkezoğlu, “ İlk büyük adımı burada atalım dedik. İnanıyorum ki Mersin’den Türkiye’ye güzel bir mesaj vereceğiz, bu sesi birlikte büyüteceğiz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Çalışanların yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Bütün vergi yükü, işçinin, emekçinin, halkın üzerinde” diye konuştu.

‘AKP, HERKESİ YOKSULLUKTA EŞİTLEDİ’

Hükümet’in enflasyonla mücadele konusunda teşhisi yanlış koyduğu için tedavisini de yanlış yaptığı eleştirisinde bulunan Çerkezoğlu, “Türkiye’de enflasyonu artıran şey en başta üretimin olmamasıdır ve aynı zamanda yüksek dolar kurları ve aşırı karlardır. Teşhisiniz yanlış olursa, tedaviniz de yanlış olur. Başta üretime dayalı, kalıcı, güvenceli istihdam yaratacak bir ekonomik model ve bu aşırı karlara dur diyecek bir ekonomik politikaya ihtiyaç var. AKP iktidarı herkesi yoksullukta eşitleyen bir politika izliyor. İstiyorlar ki bütün işçiler asgari ücrette çalışsın, bütün emekliler asgari emekli aylığı ile yaşasın, bütün memurlar asgari şekilde yaşasın istiyorlar. Oysa biz hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz, ürettiğimizde değeri de hakça paylaşmak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.