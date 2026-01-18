Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu gerekçesi ile 'Distaste' isimli sosyal medya hesabının yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı.

Akbulut'un dijital materyallerine de el konuldu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Fahrettin Gökberk Akbulut’un Distaste isimli X hesabına erişim engeli getirildi.

Gözaltı gelişmesini X hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise, "Gözaltına alınan Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut’un Kıyas ve Burada Yaşandı isimli provokatif hesapların da yöneticisi olduğu öğrenildi" paylaşımını yaptı.