Diyaliz hastası, kardan kapanan yolda mahsur kaldı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde diyaliz hastası Yaşar Günaydın, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Günaydın'ın yardım istemesinin ardından köy yolu açılarak diyaliz merkezine ulaştırıldı.
Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı, yurttaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Nevşehir'de 3 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle diyaliz hastası bir yurttaş mahsur kaldı.
Doğala köyünde 23 yıldır diyalize giren Yaşar Günaydın, yolların kapalı olması nedeniyle diyaliz servis aracının gelemeyeceğini öğrendi. Bunun üzerine Günaydın, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler iş makineleriyle yolları açtıktan sonra diyaliz merkezine ulaştırıldı.
Etiketler: #Nevşehir #kar yağışı #Diyaliz
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