Siirt'i 'kar' vurdu... Kapanan yollar açıldı: 8 öğrenci kurtarıldı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:08

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan karla karışık yağmur ve kar uyarısının ardından Siirt genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, sorumluluk alanlarındaki kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatları ve koordinesi doğrultusunda karla mücadele çalışmalarının başladığını belirtti.

SÜRÜCÜLERE 'ZİNCİR' UYARISI

Canpolat, "Karla mücadele çalışmalarımız geceden sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Ekiplerimiz yollarda mahsur kalan araçları kurtararak, kapalı olan köy yollarımızın ulaşımını sağladılar. Kardan ötürü kapanan köy yollarımızı ulaşıma açarken, yollarımızda mahsur kalan araçları ve vatandaşlarımızı kurtarmaya devam ediyoruz. Ancak ekiplerimizden gelen bilgilere göre köy yollarını kullanan birçok araçta zincir ve çekme halatının bulunmadığını öğrendik. Bu konuda sürücülerimizden ricamız, araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatının bulundurmaları" dedi.

Canpolat, Pervari ilçesinde 6 köy, Eruh ilçesinde 5 köy ve 2 mezranın yolunun ulaşıma açıldığını ifade ederek, "Kurtalan ilçesi Üçpınar köyü Kargılı mezrasında taşımalı eğitim ile Beykent köyüne giden öğrenci servisi yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı" diye konuştu.