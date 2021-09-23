Diyanet Akademisi için 3 yılda 93 milyon TL

23 Eylül 2021 Perşembe, 09:22

İktidarın ajandasında üst sıralarda yer alan ve yeni yasama yılında TBMM’ye sunulması beklenen, “Diyanet Akademisi’nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi” son şeklini aldı. Din görevlilerine mesleki eğitim verilecek akademiler için oluşturulan dini yüksek ihtisas merkezleri için ise son üç yılda 93,1 milyon TL harcama yapıldı.

AKP, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulması planlanan Diyanet Akademisi’ne yönelik yasa teklifi çalışmalarını tamamladı. Gerekçesi, “Model din görevlisi ihtiyacını karşılayacak nitelikli din görevlilerinin yetiştirilmesi” olan teklifin yeni yasama yılında TBMM gündemine getirilmesi planlanan tekliflerin başında geldiği öğrenildi.

TADİLATA 8 MİLYON TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre iktidar, Diyanet bünyesinde çalışan din personeline hizmet içi eğitim verilecek akademilere yönelik yasal düzenleme hazırlığını hızlandırırken Diyanet de dini yüksek ihtisas merkezleri için kesenin ağzını açtı. Personele hizmet içi eğitim verilmesi planlanan dini yüksek ihtisas merkezlerinin büyük bölümü tamamlandı. Yalnızca İstanbul Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin bakım ve onarımı için 2021 yılında 8 milyon TL ödenek ayrıldı.

2021 Yılı Yatırım Programı’na göre, İstanbul Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin bakım ve onarımına 8 milyon TL, Elazığ’da 19 bin metrekarelik alanda inşa edilen Harput Eğitim Merkezi inşaatına ise 22,6 milyon TL harcama öngörüldü. Harput Eğitim Merkezi projesinin toplam maliyeti ise kayıtlara, 69,2 milyon TL olarak geçti.

2020’DE REKOR HARCAMA

Diyanet’in eğitim ve yüksek ihtisas merkezleri için yaptığı harcamanın en büyüğü, 2020 yılında gerçekleşti. 2019 yılında 35,8 milyon TL harcanan Denizli Yüksek İhtisas Merkezi için 2020 yılında 5 milyon TL, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 4 milyon TL, İstanbul Dini Yüksek İhtisas Merkezi için de yine 4 milyon TL bakım ve onarım ödeneği verildi. Elazığ Harput Eğitim Merkezi için 2020 yılında da para harcanmaya devam edilirken 2020’de harcanan para 13,7 milyon TL oldu.

TEKLİFTE NE OLACAK?

1 Ekim’den sonra TBMM gündemine alınması beklenen Diyanet Akademisi’ne yönelik kanun teklifine göre, Diyanet’e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. İki ayaklı oluşturulacak modelin ilk ayağında Diyanet bünyesinde çalışan mevcut din personeline hizmet içi eğitim verilecek. İkinci ayakta ise yeni alınacak personel hizmet öncesi eğitime alınacak.