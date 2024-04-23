Diyanet en sonunda kurucusunu anımsadı

Yıllardır kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayan, hutbe ve iletilerinde yer vermeyen Diyanet, bu kez Atatürk’ü anımsadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı iletide “Başta TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:28
Diyanet en sonunda kurucusunu anımsadı
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Diyanet, yıllardır ulusal ve dini bayramlarda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmıyordu. Diyanet tepki çeken bu uygulamasına dün yayımladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iletisinde son verdi. Diyanet’in resmi sosyal medya hesabından yapılan bayram iletisinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 104. yıl dönümünde başta TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. 


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