Diyanet’in Cumhurbaşkanı’nca verilen yetkilerini AYM iptal etmişti, Meclis’te yasalaştı: Diyanet’in yetkileri her kuruma yayıldı

AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” önceki akşam Meclis’ten geçti. Yasayla; Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye yönelik 7 Aralık 2023 tarihli ve 4 Haziran 2024’te Resmi Gazete’den yayımladığı kararla iptal ettiği Diyanet yetkileri yeniden yasallaştırıldı.

DİYANET’İN YETKİLİLERİ HER ALANDA

Yeni yasayla; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün irşad faaliyetlerini her kuruma yayması sağlanacak. Buna göre; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde” işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Ayrıca müdürlük; göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NA YETKİLERİ YENİDEN TANINACAK

Yeni yapılan değişiklikle; Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen mealleri inceleyecek ve mütalaa verebilecek. Kurul; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek. Kurulun incelemesi sonucunda sakıncalı bulunan mealler yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek. İnternet ortamındakilere ise erişim engeli ve/veya içeriğinin çıkarılmasına kararlaştırılacak. Kurulun söz konusu kararlarına ise itiraz edilmesi halinde dahi söz konusu işlemler uygulanabilecek.

‘AKP ENGİZİSYONUNU TARİHE NOT DÜŞECEĞİM’

Yeni yasaya karşı tepki gösteren cumhuriyetçi ilahiyatçı Cemil Kılıç sosyal medya hesabından; “AKP kendi anlayışına uymayan çağdaş Türkçe Kuran meallerini yasakladı. Ben 8 yıl uğraşıp yazdığım Türkçe Kuran mealimi yakarak yoğaltacağım (harcayarak yok etmek, tüketmek). Böylece AKP engizisyonunu tarihe not düşerek göstereceğim” dedi.

CHP’DEN UYARI

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de Meclis’te yaptığı konuşmada iktidarı uyararak, “Tarihe Kur’an meallerini toplatan ve imha eden bir iktidar olarak geçmeyin” çağrısında bulundu.

AYM KARARLARI NE DİYORDU?

AYM; söz konusu kararıyla; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün irşat faaliyetlerini “öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezlerinde de yapmasının yolunu açan ve müdürlüğün “okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi açma” yetkisi veren düzenlemeyi “anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımaması” gerekçesiyle iptal etmişti. Yüksek Mahkeme; yine aynı kararla Diyanet’in dini konulardaki en yüksek kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na verilen resmi kurumlarca talep edilmesi halinde dini yayınların bedelsiz incelenme, özel kişi ve kurumlarca talep halinde dini yayınların bedeli karşılığı incelenme, Kuran meallerini inceleme, namaz vakitleri ile dinsel günleri ve geceleri belirleme yetkisini de “anayasaya aykırılık” gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.