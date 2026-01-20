Diyanet'in Medine'de lüks bir otelde toplantı yaptığı iddiası TBMM'ye taşındı

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminin, yurt dışında görev yapan din hizmetleri ataşe ve müşavirleriyle gerçekleştirdiği müşavirler toplantısını Suudi Arabistan’ın Medine kentinde, beş yıldızlı Medine Maden Otel’de düzenlediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"KAMU VİCDANINI ZEDELEMEKTEDİR"

"Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yönetimi, yurt dışında görev yapan Din Hizmetleri Ataşe ve Müşavirleri ile gerçekleştirdiği müşavirler toplantısını Suudi Arabistan’ın Medine kentinde, beş yıldızlı Medine Maden Otel’de düzenlemiştir. Yaklaşık 50 kişilik bir katılımla gerçekleştirildiği belirtilen ve üç gün süren toplantının, yaklaşık 5 milyon lira kamu kaynağına mal olduğu; ayrıca kamuoyunda 'tepki çekeceği' gerekçesiyle toplantının gizli tutulduğu iddiaları basına yansımıştır. Türkiye’de ağır bir ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk ve geniş kesimleri etkileyen geçim sıkıntısı yaşanırken, kamu kurumlarının lüks harcamaları kamu vicdanını zedelemektedir. Bu çerçevede, söz konusu toplantının yurt içinde yapılması mümkünken yurt dışında ve beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilmesinin gerekçesi, kamuoyuna açıklanmalıdır. Konuyu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a sordum."

"TOPLANTININ TOPLAM MALİYETİ NE KADARDIR"

Paylaşımına soru önergesinin görselini ekleyen Özdağ'ın Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müşavirler toplantısı Suudi Arabistan'da mı yapılmıştır? Yapıldıysa toplantının tarihleri nelerdir? Söz konusu toplantıya toplam kaç kişi katılmıştır? Katılımcıların görev ve unvan dağılımı nedir? Toplantının toplam maliyeti ne kadardır? Bu maliyetin kalem kalem (konaklama, ulaşım, yemek, salon, organizasyon vb.) dökümü nasıldır? Toplantının Türkiye yerine Suudi Arabistan'da yapılmasına hangi gerekçelerle karar verilmiştir? Toplantının kamuoyundan gizli tutulduğu iddialar doğru mudur? Doğruysa bunun gerekçesi nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 ve 2025 yıllarında yurt dışında düzenlediği toplantıların sayısı ve toplam maliyeti nedir?"