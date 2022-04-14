Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 65 yaş üstü hacca gidemeyecek

14 Nisan 2022 Perşembe, 09:07

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erbaş, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"TÜRKİYE'NİN HAC KONTENJANINI SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAYACAK"

Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak ayrıntılarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.

Erbaş, Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan'ın açıklayacağını anımsatarak, "Daha önce, en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı olur diye tahmin ediyorum ama bu benim umudum, arzum. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak" diye konuştu.

"İLK 30 BİNİ YA DA 40 BİNİ HACCA GÖNDERME İMKANI BULMUŞ OLACAĞIZ"

İki yıldır hac için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya karşılık Erbaş, şunları kaydetti:

"2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Covid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak" cevabını verdi.