Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 hac kontenjanını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den 2022'de hacca gidecek olanların kontenjanını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:01
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 hac kontenjanını açıkladı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.


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