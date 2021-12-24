Diyanet İşleri Başkanı’nın eşi Kuran kurslarını, müftülükleri geziyor

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Diyanet içinde “Hanımefendi” şeklinde hitap edildiği iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret edip çalışmalar hakkında “bilgi” alıyor. Kuran kurslarını ziyaret ederek “istişarelerde bulunan” Erbaş, “huzur dersleri” gerçekleştiriyor.

Erbaş’ın sosyal medya paylaşımlarına göre, son iki ay içinde üç farklı ilde çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi. Seher Erbaş, Başkan Erbaş’ın da katılımı ile 2-7 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 29. Seminer Toplantısı sürerken 4 Kasım’da Antalya’da Hazreti Hatice 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu ile Fahriye Hatun Yatılı Kız Kuran Kursu’nu ziyaret etti. Erbaş, ziyaret kapsamında hem çocuklar hem de Diyanet personeli ile bir araya geldi.

"İSTİŞARELERDE BULUNDUM"

Erbaş, 14 Aralık’ta “Diyanet Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi”ni, 16 Aralık’ta da Gölbaşı İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti. “İlçe müftüsü ile eğitim hizmetlerine dair istişarelerde bulunduğunu” kaydeden Erbaş, daha sonra da Merkez Kuran Kursu ve Mevlana Kuran Kursu’nda konuşma yaptı.

Erbaş, önceki gün de Kütahya’da, İl Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursları ile hafızlık proje okullarında hafızlık eğitimini tamamlayan 36 öğrenci için düzenlenen icazet törenine katıldı. Törende, Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı da yer aldı. Erbaş, törenin ardından ise “Valilik konağında huzur dersi gerçekleştirildiğini” duyurdu. Huzur dersleri, “ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri” olarak biliniyor ancak bu toplantılar, bir süredir Diyanet’in talimatı ve kadınların katılımıyla “tanışmak, gönül birliğinin sağlanması, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi” amacıyla düzenleniyor.