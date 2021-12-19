Diyanet'in fetvacısı 'rehber' hazırladı: Gündem bu sefer evlilik
Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan ve halen Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın Diyanet tarafından yayımlanan Aile Hayatı adlı kitabında, evliliğin, “evlenmediği takdirde zina yapacağı korkusu taşıyanlar” için farz ya da vacip, “eşine eziyet çektirme ve haksızlık yapma ihtimali bulunan kimseler için mekruh, zulüm ihtimalinin kesinlik taşıması durumunda ise haram” olduğu belirtildi.
Prof. Dr. Yaman’ın kaleme aldığı ve Diyanet tarafından ilk baskısı 2015’te yapılan “Aile Hayatı” kitabında, evlilik konusu da işlendi. Evlenmek için 4 unsurun gerektiği belirtilen kitapta ilk unsur, LGBTİ+ bireyler tarafından da sık sık eleştirilen cinsiyet kavramı üzerinden açıklandı. Kitapta, “cinsiyetleri ayrı iki taraf” şeklinde özetlenen unsura ilişkin “Evlenme, nikâh ehliyeti taşıyan ve evlenmelerine herhangi bir engel bulunmayan bir erkek ile kadın arasında olur” denildi. Diğer üç unsur ise “hayat beraberliği için ortak rıza”, “ilke olarak devamlılık” ve “hukukilik” olarak sıralandı.
‘ZULÜM KESİNSE HARAM’
Kitapta, sekiz çeşitten oluşan ve bir Müslümanın yapması ve yapmaması gereken işleri tanımlayan “efaili mükellefin” kavramı üzerinden nikâhın kimler için hangi durumu taşıdığının tanımlanması da dikkat çekti. “Cinsel yönden iradesine sahip olup zinaya düşme tehlikesi bulunmayan kimseler” için evliliğin sünnet olduğu belirtilen kısımda, “yaşlılıktan veya bedeni kusur ve hastalıktan dolayı cinsel gücünü kaybetmiş kimseler” için de mubah olduğu kaydedilerek “Böyle kimseler evlenmekle, aile kurumunun cinsellik dışında kalan diğer faydalarından istifade eder” denildi. Evliliğin, “evlenmediği takdirde zina yapacağı korkusu taşıyanlara” farz ya da vacip olduğu da vurgulanırken “eşine eziyet çektirme ve haksızlık yapma ihtimali bulunan kimselerin evlenmesinin mekruh, zulüm ihtimali kesinlik taşıyorsa haram” olduğu kaydedildi.
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