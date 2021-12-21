Diyanet'ten 'Vadeli mevduat hesabı caiz mi?' sorusuna yanıt
Diyanet İşleri, vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın haram olup olmadığını açıkladı.
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmünü açıkladı.
'Soru Sor' bölümüne vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili soru soruldu.
"Faizli mevduat hesaplarına bilerek ve isteyerek para yatırmamalı" diyen Diyanet, "Bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir" diye cevap verdi.
Diyanet, hesaptaki fazlalığın herhangi bir şekilde edilip kullanılması durumunun caiz olmadığını ifade ederken hesap sahibinin ihtiyacı olan yurttaşlara vermesi gerektiğini vurguladı.
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