Gösterişten vazgeçmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, yardım kampanyası başlattı
Diyanet, il ve ilçe müftülüklerine yazı gönderdi. “Milletimizin desteğine ihtiyacımız var” denilen yazıda, yapımı süren camiler için cuma namazı sonrası bağış toplanması istendi.
Bu yıl 16.1 milyar lira olan bütçesini yetersiz bulan Diyanet İşleri Başkanlığı, yine vatandaştan para istedi. Geçtiğimiz günlerde “Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması” için yurttaşlardan 250 lira bağış istenmişti. Şimdi de camiler için yeni yardım kampanyası yapıldığı ortaya çıktı.
Diyanet tarafından il ve ilçe müftülüklerine 1 Şubat’ta gönderilen yazıda, “inşa edilmekte olan camilerin tamamlanarak ibadete açılabilmesi için milletin desteğine ihtiyaç duyulduğu” ifade edildi, 18 Şubat’ta “cuma namazı sonrası sergi sererek ya da kutu koyarak” yardım toplanması istendi. Vaazlarda ve okunacak hutbelerde “yardım kampanyasının amacının anlatılacağı ve milletin kampanyaya azami derecede ilgi göstermesi hususunda gayret sarf edileceği” vurgulanan yazıda, “Hiçbir cami, yardım toplama faaliyetinin kapsamı dışında tutulmayacak. Her camide görevlilerimizin yardım toplama faaliyetlerinde gereken özeni göstermesi sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda, il müftülükleri de valilik oluru alarak “Cami Yardım Toplama Komisyonu” üyelerine “yardım toplama tutanağı” iletti.
PAKİSTAN’A JETLE GİTTİ, GÜLLERLE KARŞILANDI
Vatandaştan, inşaatı süren camiler için para toplandığı sırada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet Pakistan’daydı. Erbaş’ın, bu ülkeye Cumhurbaşkanlığı envanterindeki jetle gitmesi tartışma yaratmıştı. Erbaş, hafta sonu Pakistan’daki türbe ziyareti sırasında da aracına güller atılarak karşılanmıştı.
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