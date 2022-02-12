Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hafız için bağış çağrısı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

2022 için belirlenen 16.1 milyar lira bütçe ile yedi ayrı bakanlığın bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran kuslarındaki öğrenciler için Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile bu yıl da ortak proje başlattı. Diyanet personeli Erdal Atalay’ın başkanlığını yaptığı vakıf ile Diyanet arasında “Bir hafız yetiştiriyorum” başlığı altında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda, “Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması” için yurttaşlardan 250 TL bağış istendi.

EĞİTİM MASRAFI İÇİN

Ocak 2022’de imzalanan protokolün amacı “hafızlık eğitimi alan öğrencilere destek” olarak açıklandı. Türkiye genelinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere aylık 250 lira olmak üzere bir yılda toplam 3 bin liralık burs imkânının sağlanması, Ramazan ve Kurban bayramlarında giyim yardımı yapılması, hafızlığını tamamlayan öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim dersleri verilmesi öngörülen proje kapsamında, bağış da istendi. Vergi muafiyeti bulunan vakıf tarafından Türkiye’nin dört yanına asılan proje tanıtım afişlerinde, “Sen de Kuran kurslarında hafızlık yapan bir öğrencinin eğitim masrafını karşılamak ister misin” sorusu yöneltildi. Proje tanıtımında ise “proje ile öğrencilerde moral ve motivasyonun sağlanacağı ve hafızlık kurslarının cazibe merkezi olmasına da katkı sunulacağı” savunuldu. 2021 verilerine göre, Diyanet’in hafızlık eğitimi veren 1571 Kuran kursunda 6 bin 867 öğretici görev yaparken, 78 bin 455 öğrenci ise hafızlık eğitimi alıyor.

15 BİN İMAMA İHTİYAÇ VARMIŞ

Diyanet’in yüksek bütçesi tartışma yaratırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O yüzde 4’le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz. Şu an 15 bin imam ve müezzine ihtiyacımız var” demişti. Erbaş, katıldığı TV programında ise “7 bin 800 atama yapacağız. Bunlardan 5 bin 600’ü imam, bin 500’ü Kuran kursu öğretmeni, 700’ü müezzin. Atamaları Ramazan ayına yetiştireceğiz inşallah” ifadesini kullandı.



