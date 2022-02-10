Diyanet 'kripto para'ya da el attı... Bitcoin caiz mi? Ali Erbaş konuştu

10 Şubat 2022 Perşembe, 22:46

Stokçuluktan yılbaşına, açık büfeden yapay ete kadar verdiği fetvalarla kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, bu kez de kripto paralarla ilgili bir açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'de katıldığı canlı yayında kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" dedi.

"TEZ KONUSU OLARAK VERDİK"

Ali Erbaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz."