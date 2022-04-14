Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan skandal karar: Camilerden T.C. ibaresi kaldırıldı

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:03

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı genelge ile 14 Nisan 2022 tarihine kadar cami tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılmasını, buna uymayan imamlar hakkında bu tarihten itibaren murakıplar tarafından işlem yapılacağını duyurdu.

Skandal genelgeye tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Türkkan önergesinde;“Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 14 Nisan 2022 tarihine kadar cami tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılması istenmiş, bu doğrultuda T.C. ibaresi tabelalardan çıkarılmış yeni tabelalar hazırlanmıştır. Cami tabelasını değiştirmeyen imamlarla ilgili 14 Nisan 2022 tarihinden itibaren murakıplar tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı duyurulmuştur” dedi.





"TÜRK BAYRAĞI’NA NE ZAMAN SIRA GELECEK?"

İşte İYİ Partili Türkkan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konu ile ilgili sorduğu sorular:

1-Anayasa’nın 1.maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.” yazmasına rağmen bu uygulama anayasal anlamda suç işlendiği anlamına gelmez mi?

2-Bir cami tabelasından Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harflerini silip atmak kimin tekelindedir?

3-Cami tabelalarından T.C. ibaresi çıkarılarak ne amaçlanmaktadır? Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur, bunun gerekçeleri nelerdir?

4-12 Aralık 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde yayınlanan açıklamada “Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir.” denilmesine rağmen en son yapılan değişiklik ile tabelalarda “…Müftülüğü …Camii” şeklinde yazılarak T.C. ibaresi Müftülük kelimesinin önünden de çıkarılmıştır.

T.C. ibaresi kimi ya da kimleri rahatsız etmiştir?

Yeni düzenleme kim ya da kimlerin talimatı doğrultusunda yapılmıştır?

5-Tabelasını değiştirmeyen imamlar ile ilgili ne gibi bir işlem uygulanacaktır?

6-Daha önce ulusal bayramlarda camilere Türk Bayrağı asılması kararı alınmış, ancak bayrak direği yer alan bazı camilerde bayrağımız sürekli dalgalanmaktadır.

Yayınlanacak bir genelge ile bu uygulamaya da son verilmesi düşünülmekte midir?

Türk Bayrağı’na ne zaman sıra gelecektir?