Diyanet İlmi Dergi, Ali Erbaş'ın 'deizm' ile ilgili iddialarına ters düştü

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün İstanbul’da bazı gazetecilerle bir araya gelmiş, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Ateistlik, deistlik almış başını gidiyor” sözleri ile başlayan tartışmaya değinmişti.

Erbaş, hem deizmin hem de ateizmin Türkiye’de arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Yaptırdığımız araştırmada ‘Deist misin?’ sorusuna cevap, orana bile girmedi. Bu sizin verdiğiniz çalışmaları kimler yapıyor bilmiyorum. Sayıları artsın diye yapılan anketler var, onlarla karıştırmamak lazım” demişti. Ancak, Erbaş’ın kabul etmediği çalışmalar üzerinden Erbaş’ın da Danışma Kurulu’nda yer aldığı Diyanet dergisinde yazı yayımlandığı, uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı.

Üç ayda bir yayımlanan Diyanet İlmi Dergi adlı derginin 2019’un ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan sayısında, dördüncü makale olarak “Ülkemizde ateizme yönelme sebepleri” adlı makale yer aldı. Bir ilahiyat profesörü tarafından kaleme alınan makalede, “Ülkemizde son yapılan araştırmalar, din karşıtı akımlardan olan Tanrı tanımazlığın yani ateizmin ve deizmin ciddi oranda artış gösterdiğine işaret etmektedir” denildi. 2017’de yılında yapılan araştırmada, deist bir yaklaşımla yanıtlar verenlerin oranının yüzde 6 olduğuna işaret edilen makalede, “Uzun zamandır ülkemizde yaşayan Müslümanların Türkiye nüfusuna oranının yüzde 99 olduğu bilindiğine göre, son araştırmanın sonuçları ateizmin ve diğer din karşıtı akımlara yönelimin arttığını göstermektedir. Ateist ve deist olduğunu söyleyenlerin büyük çoğunluğunun büyük şehirlerde olduğu da araştırmada vurgulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Hakemli bir yayın olan söz konusu dergide yayımlanacak makaleler, yayın kurulu tarafından ön incelemeye alınıyor, kurulun salt çoğunluğu tarafından “yayımlanabilir” kararı verilen makalelere ise çift taraflı kör hakem sistemi uygulanıyor.