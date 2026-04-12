Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 3209 din görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman? 2026 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Müracaatlar, başvuru şartlarını sağlayan adaylar tarafından şahsen, 20.04.2026–04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında Diyanet Sınav Sistemi internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

- Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

- 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

- Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

- Halen Başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.