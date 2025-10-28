Diyanet-Sen suç duyurusunda bulundu: İmam cübbesi ile partiye katılan genç adliyeye getirildi

Edirne'de bir genç, imam cübbesi ile bir kostüm partisine katıldı.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Diyanet-Sen Edirne Şubesi genç hakkında suç duyurusunda bulundu. Gencin 'dini değerlerle alay ettiği' öne sürüldü.

Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kolluğa, söz konusu fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkollü içki şişesi bulunan gencin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan genç, bugün adliyeye sevk edildi.