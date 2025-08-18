Diyanet'teki skandalı örtbas için rapor çıkarmış: ‘Eskortla yatmadı’ belgesi aldırmışlar

Kamuoyuna, ''Diyanet'te eskort skandalı” olarak yansıyan Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) dosyası kapsamında yürütülen soruşturmalara yönelik iddialara yenileri eklendi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, dosyada, “Eskort hizmetleri ve özel eğlence harcamaları için” harcanan paralar da dahil olmak üzere, kayıp olduğu belirtilen kaynağın 1 milyon Euro’ya yakın olduğu belirtildi. Paranın kaynağı henüz tespit edilemese de aylık 7 bin Euro’ya ulaşan maaşlara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bazı görevlilerinin, bağış ve yardımları uygunsuz harcadığı da dile getirildi.

DOSYA KAPATILMIŞ

En çarpıcı iddia ise talebi üzerine hakkında müstakil soruşturma yürütülen E’ye yönelik oldu. E’ye, “cinsel birliktelik yaşamadığını ispatlamak için” doktor raporu aldırıldığı ve raporun, ispat olarak dosyaya işlendiği aktarıldı. E’nin dosyasının da Türkiye’de bakanlık yapan bir ismin akrabası tarafından kapatıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra ATİB’den yapılan yazılı açıklamada, “eskort iddiaları” yalanlanmazken, söz konusu iddiaların bir önceki dönemi kapsadığı, iddiaya konu edilen kişilerin tamamının ATİB’le ilişiğinin kesildiği belirtilmişti.