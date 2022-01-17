Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medyaya da el attı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:30

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Aile Dergisi'nde İlahiyatçı Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu ilginç bir makale kaleme aldı.

Baloğlu, sosyal medyaya takılan genç kızların bedenlerinden nefret ettiği ifade edildi. Yine sosyal medyanın gençlerin siyasi ve dini otoriteye karşı çıkışlarının adresi olduğu da vurgulandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, makalede, “Bu şeffaf kötülük, yalnızca değerlerimize musallat olmakla kalmıyor, aynı zamanda cemaat, cemiyet gibi toplumsal birlikteliğimizin köklü simge kavramlarını çaktırmadan ‘ağ' kavramı ile değiş tokuş ediyor” denildi.

İşte o makaleden bir bölüm: