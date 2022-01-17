Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medyaya da el attı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sosyal medya kullanımına ilişkin zehir zemberek değerlendirmeler geldi. Yazıda, sanal alemin gençleri müstehcenliğe, ahlâksızlığa sürüklediği öne sürüldü.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Aile Dergisi'nde İlahiyatçı Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu ilginç bir makale kaleme aldı.
Baloğlu, sosyal medyaya takılan genç kızların bedenlerinden nefret ettiği ifade edildi. Yine sosyal medyanın gençlerin siyasi ve dini otoriteye karşı çıkışlarının adresi olduğu da vurgulandı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, makalede, “Bu şeffaf kötülük, yalnızca değerlerimize musallat olmakla kalmıyor, aynı zamanda cemaat, cemiyet gibi toplumsal birlikteliğimizin köklü simge kavramlarını çaktırmadan ‘ağ' kavramı ile değiş tokuş ediyor” denildi.
İşte o makaleden bir bölüm:
- Facebook nefret tohumları ekiyor. Bütün sosyal medya biçimleri içinde en tehlikeli olan ise Instagram ve hedefinde çocuklar var. İlgi alanını sosyal kıyaslamalar, bedenler ve insanların hayat tarzları üzerine kurgulamış durumda.
- Genç kızların yüzde 32'si kendi bedenlerinden nefret ediyor ve kendilerini kötü hissediyorlar.
- Bu sosyal medya yüzünden gençler, kaygı bozukluğu yaşıyor ve depresyona giriyorlar.
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