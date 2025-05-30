Diyanet tasarrufu yine unuttu: İki sempozyuma yarım milyon lira harcandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamu kaynaklarını kullanım biçimi bir kez daha tartışma konusu oldu. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kurum, Mayıs ayında düzenlediği iki sempozyum için toplamda 462 bin 500 TL harcadı. Bu harcama, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi”nin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra ve ekonomik krizin gölgesinde yapıldı.

2025 yılına 130,1 milyar TL’lik devasa bir bütçeyle giren Diyanet, yalnızca Ocak-Nisan döneminde 42 milyar 483 milyon 861 bin TL harcama yaptı. Bu rakamlar, kurumun genelgeyi dikkate almadığını ve harcama alışkanlıklarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Mayıs ayında Ankara’da düzenlenen “Dini Yayınlar Kongresi” ve “Din İşleri Yüksek Kurulu Sempozyumu” için yapılan organizasyon hizmet alımı, Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi. İhale yapılmaksızın yapılan bu alım için 20 Mayıs’ta özel bir organizasyon firmasıyla sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında Diyanet’in kasasından 462 bin 500 TL çıktığı belirtildi.

Kamu kurumlarının temsil ve ağırlama giderlerinde kısıtlamaya gidilmesini öngören genelgeye rağmen, Diyanet’in bu harcaması tepkilere neden oldu. Kurum daha önce de lüks araç alımları, yurt dışı gezileri ve israf boyutundaki temsil giderleriyle gündeme gelmişti.