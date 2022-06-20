Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş'ın çantasını polis taşıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı içinde “hanımefendi” şeklinde hitap edilen, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında “bilgi alan” Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın çantasını, ziyaretler sırasında koruma polisinin taşıması dikkat çekti.
Cumhuriyet; Seher Erbaş’a, Diyanet içinde “Hanımefendi” şeklinde hitap edildiğini, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiğini, çalışmalar hakkında “bilgi aldığını”, “ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri” olarak bilinen huzur dersleri adıyla dersler verdiğini gündeme getirmişti.
Erbaş, bu kez koruma polisiyle gündeme geldi. Ziyaretlerine devam eden Erbaş’ın çantasını polis korumasının taşıması dikkat çekti. Ziyaretlerden paylaşılan görsellerde, Erbaş’ın çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerinde ya da yürüdüğü sırada çantasının, yanındaki koruma polisi tarafından taşıdığı görülüyor. Söz konusu görüntülerin, Diyanet personeli arasında da tepkilere neden olduğu öğrenildi.
Erbaş’ın ayrıca ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı logolu eşyaları “hediye etmesi” de dikkat çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da polis korumasının kendisine şemsiye tutması ile tepki çekmişti. Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a şemsiye tutan komutan ise bu nedenle görevden alınmıştı.
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