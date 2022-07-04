Seyhan Soylu'nun Ata Çağlayan'la 'örfi nikah'ı Diyanet'i karıştırdı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:33

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Ata Çağlayan'la 'örfi nikah' kıydıklarını duyurmuştu.

“Örfi nikâhla evlendik, diğer ritüellere başlıyoruz” diyen Seyhan Soylu açıklamasında “Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen bir nikâh türü. Her yıl Mısır'a tatile giderim. Eski Mısır'da fakirlerin nikâhını duymuştum. Karı ve koca arasında olan bir tek Allah'ın şahitliğinde bir nikâh türüdür 'örfi nikâh' gösterişten ritüellerden uzak. Mısır ve Ürdün başta olmak üzere tüm Ortadoğu ve İslam ülkelerinde bilinen bir nikah şeklidir" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun bu açıklamasından "örfi nikah" kavramı sonra merak konusu haline geldi. İstanbul İl Müftülüğü Vaizi Ümran Kılıçer ve İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç, konuya dair Al Sana Haber programına telefonla bağlanıp değerlendirmede bulundu.

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu yayına bağlanan İstanbul İl Müftülüğü Vaizi Ümran Kılıçer’e “Seyhan Soylu, bir gün geldi ve ‘Ben örfi nikâhla evlendim’ dedi. Tüm sosyal medya ve basın Seyhan Soylu’nun Ata Çağlayan’la gerçekleştirdiği bu nikâhı konuşuyor. Haliyle bizde merak ediyoruz. Örfi nikâh nedir?” diye sordu.

Vaiz Ümran Kılıçer soruyu “İslam Hukuku’na baktığımız zaman örfi nikâh diye bir nikâh yok ama Ürdün, Mısır, Tunus taraflarında son zamanlarda kendilerine göre bir örfi nikâh, hanımların haklarının gasp edildiği nikâhlardan birisidir. Din adına düzenbazlık demeyelim de nikâhı sulandırmamak gerek. Böyle fesat oluşturacak akımlar oluşturmak doğru değil. Örfi nikâh din literatüründe, fıkıhlarda yok” diye yanıtladı.

Gökay Kalaycıoğlu bunun üzerine “Mısır Diyanet İşleri Başkanı’nın bir açıklaması var. Örfi Nikâhı, Ahiret Nikâhı olarak okuyor. Tunus’a geçtiğimiz zaman yıl içerisinde 1200 genç Örfi nikâhla evlenmiş. Peki, bizim Diyanet’imiz veya İlahiyatımız konuya nasıl bakıyor?” şeklinde bir soru yöneltti.

Vaiz Ümran Kılıçer “Ahiret Nikâhı diye bir nikâh yok. Türkiye’de bazıları fetva veriyor ama Din İşleri Yüksek Kurulu o fetvalara katılmıyor. Diyanet İşleri Başkanımız da bu son zamanlarda çıkan Örfi Nikâh ile ilgili yakın zamanda gereken açıklamayı yapacaktır” diyerek yanıt verdi.

"BELGELER YOKSA, 'ALLAH KATINDA EVLİYİZ DERSENİZ' GEÇERLİ OLMAZ"

Programa bağlanan İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç ise resmi nikâhı kastederek “Türk Medeni Kanunu’na göre geçerli olan nikâhtır sahih nikâh. Diğerleri geçerli değildir. İslam’da Dini Nikâh, Dini Olmayan Nikâh diye bir ayrım söz konusu değildir. Nikâh da 2 şart vardır. Biri İcap diğeri de Kabul’ dür. Ve ayrıca şahitlerin olması gerekir. Evlenecek iki kişi birbirini kabul ediyorsa eş olmaya ve buna da en az 2 şahit varsa ister İmam kıysın, ister Papaz kıysın, ister Belediye Memuru kıysın o nikâh Allah katında nikâhtır. Bu yalnızca soyut, manevi bir irtibat değildir. Bunun somut hukuki sonuçları vardır. Bir aile kurma durumu vardır. Belki çocuklar olacaktır. İleride bir ayrılık durumunda ayrılanların hukukunun korunması olacaktır. Bununla ilgili devlet otoritesinin kabul edeceği hukuki belgelerin olması gerekir. Bu belgeler yoksa siz ‘Biz Allah katında evliyiz’ derseniz bu nikâh geçerli olmaz. Modern Hukuk’a göre, İslam’a uygun olanı ve bana göre doğrusu Medeni Kanun’da belirtilen şekliyle olan nikahtır. Onun dışındakilerin benim yorumuma göre hiçbir anlamı yoktur” deyince Dr. Serkan Tekin söze girerek Cemil Kılıç’a “Dediniz ki bu benim görüşüm. Dolayısıyla İslami, Kurani veya Dini bir görüş olmaktan ziyade sizin şahsi görüşünüzdür. Kuran’da öyle belge melge diye bir şey yok” dedi.