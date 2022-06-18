400 bin TL'lik stüdyo: Ordu Müftülüğü’nü Diyanet TV kesmedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın kararlarına etki ettiği, kendisine çalışma odası tahsis edildiği belirtilen Ordu İl Müftülüğü’nü, Diyanet TV kesmedi.

Sefa Uyar
18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00
400 bin TL'lik stüdyo: Ordu Müftülüğü’nü Diyanet TV kesmedi
Abone Ol google-news

Müftülük binasında stüdyo kurulduğu öne sürüldü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Erbaş’ın müftülükte etkin olduğu yönündeki iddialara “Metin Erbaş, müftülüğün müsteşarı mı CEO’su mu?” diye tepki gösterirken sadece stüdyo malzemeleri için 400 bin lira harcandığını aktardı.

Adıgüzel, “Diyanet TV var. Ayrıca Ordu’da iki yerel kanal, ulusal yayın yapıyor. Bu kanalların imkânları kullanılabilir. Çok sık program yapılmayacağı için hizmet satın alma yoluna gidilebilir. Müftülükte böyle bir stüdyonun ne işi var? Böyle bir dönemde bu şekilde masraf yapılmasını hoş karşılamıyoruz” dedi. 


diyanet Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ali Erbaş Ordu Metin Erbaş Mustafa Adıgüzel
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler