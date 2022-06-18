400 bin TL'lik stüdyo: Ordu Müftülüğü’nü Diyanet TV kesmedi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Müftülük binasında stüdyo kurulduğu öne sürüldü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Erbaş’ın müftülükte etkin olduğu yönündeki iddialara “Metin Erbaş, müftülüğün müsteşarı mı CEO’su mu?” diye tepki gösterirken sadece stüdyo malzemeleri için 400 bin lira harcandığını aktardı.

Adıgüzel, “Diyanet TV var. Ayrıca Ordu’da iki yerel kanal, ulusal yayın yapıyor. Bu kanalların imkânları kullanılabilir. Çok sık program yapılmayacağı için hizmet satın alma yoluna gidilebilir. Müftülükte böyle bir stüdyonun ne işi var? Böyle bir dönemde bu şekilde masraf yapılmasını hoş karşılamıyoruz” dedi.