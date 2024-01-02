2023’te tanıdık şirketlere 1 trilyon 498 milyar TL’lik 209 bin ihale verildi: İktidar yandaşa çalıştı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

AKP iktidarının devlet yoluyla yapılacak işleri “tanıdık” şirketlere vermesini Cumhuriyet sık sık gündeme getiriyor. Son bir yıl içerisinde 209 bin 17 ihale sonuçlandı. Rekabetin önünü kesen “Pazarlık usulüyle” davet edilen şirketlerin de tartışmalara yol açtığı ihalelerin toplam tutarı ise 1 trilyon 498 milyar 461 milyon 970 bin 408 TL.

İktidarın gözde şirketlerinden, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da inşa eden Rönasans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat, 2023’te de birçok ihalede adını gösterdi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremleri fırsata çeviren iktidar, REC Uluslararası İnşaat’a deprem bölgesinden birçok ihale verdi. Şimdiye kadar 19 kamu ihalesi alan şirket geçen yıl da altı ihale aldı. Toplamda 43 milyar 110 milyon TL’lik ihale alan şirket, 2023’te de 31 milyar 364 milyon 900 bin TL’lik ihaleye imza attı.

BEŞLİ ÇETE ‘ÇALIŞTI’

Muhalefetin “beşli çete olarak adlandırdığı iş insanlarından Cemal Kalyoncu’nun şirketi Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de bu yıl birçok projeye imza attı. 2010’dan bu yana 32 milyar 304 milyon 726 bin TL değerinde 31 ihale alan şirket 2023’te sadece bir ihale aldı. Devlet Su İşleri tarafından ihaleye çıkılan “Babakaya Tüneli İkmali Yapım İşi” için tek ihaleyle 3 milyar 150 milyon 816 bin TL aldı. Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de 2023’te iki ihale aldı. Bu ihalelerin sözleşme bedeli de 835 milyon 90 bin TL olarak yansıdı. Son zamanlarda ormanlık ve doğal alanlarda yaptığı “katliam” niteliğindeki maden çalışmalarıyla gündeme gelen Nihat Özdemir’in şirketi Limak Holding’e bağlı Limak İnşaat da 2023’te tek ihaleyle 4 milyar 772 milyon 492 bin TL’lik anlaşmaya imza attı.

Yaşanan depremin ardından Hatay Havalimanı’nın pistlerinde çatlaklar oluşmuştu.

HATADAN DÖNÜLMEDİ

Uzmanların “yeri uygun değil” uyarılarına karşın havaalanı için tekrardan ihaleye çıkıldı. Aynı yerde inşa edileceği açıklanan ihale ise 7 milyar 229 milyon 900 bin TL’ye Timtaş Grup İnşaat Anonim Şirketi ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı’na verildi.

Şirketlerden Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat, İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın Ankara’daki binasını yapmış, “Her türlü afete dayanıklı” olduğu söylenen bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüştü. Ayrıca deprem sırasında büyük hasar alan TarsusAdana Gaziantep Otoyolu da bu şirket tarafından yapılmıştı.

AKP’DEN ADAY ADAYI

Benzer bir şekilde birçok AKP’li ismin aile şirketi veya daha önce AKP’den aday adayı olmuş kişiler de 2023’te birçok ihaleyi kaptı. AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın aile şirketi MAY İnşaat da deprem bölgesinden birçok ihale aldı. 2023’te ihale alan isimlerin arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “aile bağlarının” olduğu İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi de yerini aldı. Yazıcı’nın dünürü olarak bilinen Mehmet Çeker’in şirketi, deprem bölgesinden ihale aldı