Diyanet, cuma hutbesinde Atatürk'ü yine görmezden geldi

26 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, iki gün erken yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde geleneğini bozmadı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi. Hutbede, ekonomik krizin yaşandığı süreçte, “darlık” vurgusu yapılması da dikkat çekerken “Ne vakit dara düşüp ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diye yakarışta bulunsak, yüce Rabbimizin ‘Allah’ın yardımı yakındır’ müjdesiyle ruhlarımız sekinete (sükûnete) erecektir” denildi.

2021’de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemediği ortaya çıkan Diyanet, bu günlere denk gelen cuma hutbelerinde yıllardır Atatürk’ün adını anmayarak tepkilere neden oluyor. Diyanet, son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kutlama mesajı paylaşmadı.

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İki gün önce paylaştığı hutbede Diyanet, zaferlere işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “İçinde bulunduğumuz ağustos ayı, şanlı tarihimizdeki nice zaferlere şahitlik etmiştir. Her yıl bu ayda bizler, tarihimize damga vuran eşsiz zaferleri hatırlarız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu’yu İslama açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesi’ni düşünürüz. 30 Ağustos Zaferi’yle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni anarız” ifadeleri kullanıldı. Ancak “Tarih bir milletin hafızasıdır. Sadece mazisi değil, yarınlarının inşasıdır” denilen hutbede Atatürk’e yer verilmedi. Hutbede, “Bu vesileyle Hazreti Âdem’den günümüze kadar Allah’ın dinini yüceltme uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” denildi.