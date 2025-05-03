Diyanet’in Cumhurbaşkanı’nca verilen yetkilerini AYM iptal etmişti, yeniden Meclis’e sunuldu: Diyanet’in yetkileri her kuruma yayılıyor

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu yeni yasa teklif; Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yetkilerine ilişkin verdiği iptal kararlarına yönelik yeni düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre; AYM’nin iptal kararına karşın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezlerinde manevi danışman bulundurabilecek. Din İşleri Yüksek Kurumu ise kurumların başvurması durumunda Kuran meallerine yönelik inceleme yapabilecek.

Gazetemiz Cumhuriyet, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 Mart’ta “2025 Aile Yılı” kapsamında 17 bakanlığa kamu kurum ve kuruluşlarında haftada 5 saat ders verecek “4-6 yaş arası Kuran kursularının” açılması için bir yazı gönderdiğini gündeme getirmiş; haberin ardından konu hem yargıya hem Meclis’e taşınmıştı. İktidarın Meclis’e sunduğu yeni yasa teklifiyle de Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarına karşın Diyanet’in her kuruma yayılması hedefleniyor.

AYM İPTALLERİ MECLİS’TE

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, AYM’nin “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye yönelik 7 Aralık 2023 tarihli ve 4 Haziran 2024’te Resmi Gazete’den yayımladığı kararla iptal ettiği Diyanet yetkileri yeniden Meclis’e getirildi.

İRŞAD FAALİYETLERİNİ AYM ENGELLEMİŞTİ

Yüksek Mahkeme söz konusu kararıyla; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün irşat faaliyetlerini “öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezlerinde de yapmasının yolunu açan ve müdürlüğün “okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi açma” yetkisi veren düzenlemeyi “anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımaması” gerekçesiyle iptal etmişti.

KURAN İNCELEMELERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Yüksek Mahkeme; yine aynı kararla Diyanet’in dini konulardaki en yüksek kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu’na verilen resmi kurumlarca talep edilmesi halinde dini yayınların bedelsiz incelenme, özel kişi ve kurumlarca talep halinde dini yayınların bedeli karşılığı incelenme, Kuran meallerini inceleme, namaz vakitleri ile dinsel günleri ve geceleri belirleme yetkisini de “anayasaya aykırılık” gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.

DİYANET’İN YETKİLİLERİ HER ALANDA

AKP milletvekillerinin sunduğu yeni yasa teklifinde ise müdürlüğün irşad faaliyetlerini her kuruma yaymasını düzenleyen maddeler yeniden Meclis gündemine sunuldu. Buna göre; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde” işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak. Ayrıca müdürlük; Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NA YETKİLERİ YENİDEN TANINACAK

Yeni yapılan değişiklikle; Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen mealleri inceleyecek ve mütalaa verebilecek. Kurul; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek. Kurulun incelemesi sonucunda sakıncalı bulunan mealler yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek. İnternet ortamındakilere ise erişim engeli ve/veya içeriğinin çıkarılmasına kararlaştırılacak. Kurulun söz konusu kararlarına ise itiraz edilmesi halinde dahi söz konusu işlemler uygulanabilecek.