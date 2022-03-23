Diyanet’in 'gizli' raporunda Furkancılar

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:10

Gerici söylemleriyle bilinen Alparslan Kuytul’un başında olduğu Furkan Vakfı’nın üyeleri, tutuklu 8 mensubu için Adana Seyhan’da bulunan Cevat Yurdakul Caddesi’nde eylem yapmak istemiş, Furkancılar burada polisin sert müdahalesi ile karşılaşmıştı.

Furkan Vakfı'nın paylaştığı görüntülerde eylemcilere cop, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edilirken vakıf sosyal medyadan paylaştığı ifadelerde, “Emniyete Hukuksuz Talimat Veren Bakan İstemiyoruz! Soylu’nun talimatıyla gözü dönmüş polisler Furkan Hareketi mensuplarını adeta cop yağmuruna tuttu! Muhalif sesleri susturan Bakan istemiyoruz!” denilmişti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “gizli” kayıtlı raporunda vakfa yönelik yazılanlara dikkati çekti. Öztürk, "Peygamberimizin, mitinglerde olduğunu yayıyorlar" başlıklı yazısında rapordan şunları aktardı:

“Alpaslan Kuytul (Furkan Vakfı): Kuytul, 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Mısır'ın Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nden 1997'de mezun oldu. 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Öne çıkan görüşleri: Kuytul, kendi çizgisini Rabbani ve tevhîdî bir hareket olarak nitelemektedir. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte; ümmetin bu konularda sapkınlığa düştüğünü iddia etmektedir.

Değerlendirme: Kuytul'un, devlet karşıtlığı söylemi, darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber'in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir.”