Diyanet'in kovduğu kadın düşmanı İhsan Şenocak konuştu

13 Şubat 2022 Pazar, 15:44

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadeleriyle tepki çeken ve yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle gündeme gelen İlahiyatçı İhsan Şenocak’a Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmış, sürecin sonunda da Şenocak Diyanet’teki görevinden istifa etmişti.

AKP’ye verdiği destekle bilinen İhsan Şenocak, ekonomik krizle birlikte geçim sıkıntısının arttığı bugünlerde, sosyal medya hesabından, dikkat çeken paylaşım yaptı:

“Bir vazifeye atanamadığında, arzu ettiğin biriyle evlenemediğinde, istediğin daireyi satın alamadığında üzülme! Belki de Allah Teala sana daha güzel bir vazife, daha hayırlı eş ya da ev nasib edecek. Cehaletinden dolayı hayır zannettiğin şerri senden uzaklaştıran Rabbine hamdet!”

Bir vazifeye atanamadığında,arzu ettiğin biriyle evlenemediğinde, istediğin daireyi satın alamadığında üzülme! Belki de Allah Teala sana daha güzel bir vazife, daha hayırlı eş ya da ev nasib edecek. Cehaletinden dolayı hayır zannettiğin şerri senden uzaklaştıran Rabbine hamdet! — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) February 12, 2022

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı İhsan Şenocak, “sohbetlerinden” birinde babalara "öğütler" vererek çocuklarını korumaları gerektiğini söyledi. Şenocak, "Nasıl ki bir çoban, koyunları ateşe atsa o çobanın ceza almasını istersiniz, bir baba da çocuklarını cehennem ateşinden korumalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Şenocak kadınların pantolon giymesinin de zararlı olduğunu ve cehennemde cezalandırılacağını iddia ederek şunlar söylemişti:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak... Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme!”