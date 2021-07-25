Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı İhsan Şenocak'ı rahatsız etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarısı kadın düşmanı açıklamaları ile tanınan İhsan Şenocak'ı rahatsız etti
Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün Çin'i 3-0 mağlup ederek büyük başarı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı. Şenocak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlarının yerinin oyun alanları olmadığını savundu.
"SULTAN DENMESİNE ALDANMA"
Şenocak'ın paylaşımı şu şekilde: "İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!"
İSLAMIN KIZI!— İhsan Şenocak (@ihsansenocak) July 25, 2021
Sen OYUN ALANLARININ değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin SUTANISIN; SEN "burnunu göstermekten utanan" ANALARIN EVLADISIN. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına "sultan" demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da SENSİN!
"HESAPLAŞACAĞIM"
Paylaşımı ile büyük tepki çeken Şenocak, gelen eleştirilere "hesaplaşacağım" diyerek tepki gösterdi. Şenocak'ın eleştirilere cevap olarak attığı tweet şu şekilde: "İfademde tek cümlelik bir hakaret yok.İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var.Sermayesi "küfür" olan AHLAK YOBAZLARIYLA hukuk önünde tek tek HESAPLAŞACAĞIM.Sizin keyfinize göre DEĞİL İSLAMA göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma YA RABBİ!"
İfademde tek cümlelik bir hakaret yok.İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var.Sermayesi "küfür" olan AHLAK YOBAZLARIYLA hukuk önünde tek tek HESAPLAŞACAĞIM.Sizin keyfinize göre DEĞİL İSLAMA göre konuşacağım.— İhsan Şenocak (@ihsansenocak) July 25, 2021
Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma YA RABBİ! https://t.co/R88nkwgDY6
İlgili Haberler
- Kadın yerel yönetici oranı sadece yüzde 3
- Narko kültürü ve kadınlar: Meksika'nın uyuşturucu başkentinde seks karşılığı estetik ameliyat
- TOKYO 2020 |Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i set vermeden geçti
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde: 'Ali Sunal’ın rezaleti…'
- Gericilerin bilim ile imtihanı: "Mehmet Ceyhan tutuklansın"
Video Haberler
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
- Minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
- Kazayı unuttu eşya derdine düştü
- Taksinin şöförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
- Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular
- 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- Bakanlıktan 81 ile gitti! Yeni kural ve cezalar geliyor
- Körfez turkuaz renge büründü
- Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor
- Peker'in oğlunun pasaportu iptal edildi
- 'Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu var'
- KKTC'de sert tepki
- Canlı yayında birbirlerine girdiler: Adam mısın sen?
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?
- Gladyator filmi oyuncusu Fethiye'de ölü bulundu