Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı İhsan Şenocak'ı rahatsız etti

25 Temmuz 2021 Pazar, 20:00

Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün Çin'i 3-0 mağlup ederek büyük başarı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı. Şenocak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlarının yerinin oyun alanları olmadığını savundu.

"SULTAN DENMESİNE ALDANMA"

Şenocak'ın paylaşımı şu şekilde: "İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!"

İSLAMIN KIZI!

Sen OYUN ALANLARININ değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin SUTANISIN; SEN "burnunu göstermekten utanan" ANALARIN EVLADISIN. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına "sultan" demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da SENSİN! — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) July 25, 2021

"HESAPLAŞACAĞIM"

Paylaşımı ile büyük tepki çeken Şenocak, gelen eleştirilere "hesaplaşacağım" diyerek tepki gösterdi. Şenocak'ın eleştirilere cevap olarak attığı tweet şu şekilde: "İfademde tek cümlelik bir hakaret yok.İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var.Sermayesi "küfür" olan AHLAK YOBAZLARIYLA hukuk önünde tek tek HESAPLAŞACAĞIM.Sizin keyfinize göre DEĞİL İSLAMA göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma YA RABBİ!"