Diyanet'in Kudüs turu fiyatları dudak uçuklattı!

10 Aralık 2021 Cuma, 07:23

Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi nedeniyle ara verilen Kudüs turlarını, 4 Ocak 2022 itibarıyla tekrar düzenleyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, ilk tur için son başvuru 10 Aralık 2021'e kadar yapılabilecek. 2022 yılı boyunca 37 tur düzenlenecek.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Diyanet'in turlarında 2 yaşına kadar olan bebek ve çocuklar için, 195 dolar alınacak. Turlara katılanlardan PCR testi de istenecek ve çift doz aşı olmayanlar katılamayacak. Yetişkinler için 895 dolar olan Kudüs turlarında, Miraç kandili dönemi ücret, 1085 dolara çıkacak.

İki tür konaklama imkanı sunan Diyanet'in turlarında 3-5 yaş arasındaki çocuk için 445- 625 dolar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar için de 600-890 dolar ücret alınacak.

Turlara katılacak bütün ziyaretçilerden PCR testi istenirken, ziyaretçilerin uçuş saatinden 72 saat önce Türkiye'de PCR testi yaptırması ve negatif sonuçlu testin İngilizce olması istendi. Ayrıca Telaviv Havalimanı'nda da PCR testi yapılacak ve HES kodu da zorunlu olacak.

Yapılan testin ardından ziyaretçi otele gidecek ve test sonucu çıkıncaya kadar otel odasından çıkmayacak. Tel Aviv Havalimanı'nda yapılacak test ücretli olacak ve ücreti ziyaretçi tarafından karşılanacak. Bir doz aşı olup hastalık geçirmeyen kişiler programa katılamayacak. 2. doz aşıdan sonra 6 ay geçenlerden de 3. doz aşı istenecek.