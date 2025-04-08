Diyanet’in Kuran kursları yargıya taşındı: ‘Cumhuriyetin ilkelerini dinamitliyorlar’

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “4-6 aş arası Kuran kursu” açılmasına yönelik tüm bakanlıklarda başlattığı uygulama yargıya taşındı. Konu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Av. İsmail Sami Çakmak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın genelge yayımlama yetkisinin olmadığını anımsatarak; “Şikayete konu kursların açılması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş amaç ve ilkelerine, laiklik ilkesine alenen meydan okuma ve dinamitlemedir” dedi.

Gazetemiz Cumhuriyet, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 Mart’ta “2025 Aile Yılı” kapsamında 17 bakanlığa bir yazı gönderdiğini, yazı üzerine Adalet Bakanlığı’nın yıldırım hızıyla harekete geçtiğini gündeme getirmişti. Cumhuriyet’in haberinin ardından basında söz konusu uygulama hakkında diğer bakanlıkların da girişimleri gündeme geldi. Söz konusu yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve anaokullarında il-ilçe müftülüklerine başvuru yapılarak “4-6 Yaş Grubu Değerler Eğitimi Programı” ile “4-6 Yaş Grubu Kuran Öğretim Programı” kapsamında haftada beş saat ders verilebileceği belirtildi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Diyanet’in bu uygulamasına yönelik Av. İsmail Sami Çakmak dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, konuyu yargıya taşıdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Vekili Uğur Aybeğ Kini hakkında yapılan suç duyurusunda Av. Çakmak; söz konusu uygulamanın “Anayasayı yok saymak ve ihlal etmek”, “Görevi kötüye kullanmak”, “Devlet Memurları Yasası’na aykırı davranmak” ve “Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddelerini ihlal etmek” suçlamalarının işlendiğini belirtti.

‘CUMHURİYET BAŞSAVCILARI GÖREV SAVSAKLAYAMAZ’

Av. Çakmak dilekçesinde; konuya ilişkin haberlere bu zamana değin bir yalanlama gelmediğini belirterek; söz konusu uygulamanın herhangi bir yurttaşın suç duyurusuna gerek kalmadan cumhuriyet başsavcılarının doğrudan “re’sen soruşturma” başlatması gerektiğini vurguladı. Dilekçede Çakmak; “Gereğini yapmayan yetkililer de, görevliler de suç işlemiş olur. Anayasasında laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu yazılan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Gerçek durum budur. Gerçek durumun böyle olup olmadığının bizzat cumhuriyet başsavcılıklarının uygulamaları ile açıklığa kavuşturulması ve yasal gerekler anında yerine getirilmek suretiyle ispatlanması gerekmektedir. Bu görev savsaklanamaz” ifadelerini kullandı.

‘LAİK CUMHURİYETLE KİŞİLİK SAHİBİ OLDUK’

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir anayasasının olduğunu; bu anayasaya göre devletin Atatürk milliyetçiliğine bağlı laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu dilekçesinde anımsatan Çakmak; “Diyanet İşleri Başkanı son tahlilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasının emirlerini harfiyen uygulamak ve uymakla yükümlü bir devlet memurudur. Bir avukat olarak ben dahil, en az yüzde 98’imiz, Kuran kursları ve medreselerden icazet alarak değil, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) kapsamındaki okullarında öğrencilik yapıp, liyakatimizle meslek ve kişilik sahibi olduk” dedi.

‘DEVRİM KANUNLARI HÂLÂ YÜRÜRLÜKTEDİR’

Dilekçesinde 4-6 yaş arası grubun “bebek” olarak nitelendirildiğini vurgulayan Çakmak; “Şikayete konu kursların açılması Şikayete konu 4-6 yaş arası bebeklere Kuran kursu açılması ve uygulamaya geçilmesi çok vahim bir olaydır. Suçtur ve pervasızca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı hiçe sayarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş amaç ve ilkelerine, laiklik ilkesine alenen meydan okuma ve dinamitlemedir. Uygulamaya konması başlı başına bir suçtur. Devamına göz yumulması da suçtur. Çocuklarımı daha bebek iken, hiçbir liyakati, uzmanlığı ve pedagojik eğitimi ve yeterliği olmayan ne idiği belirsiz kişi ve birimlerin inisiyatifine sunulması ve her değerin istismara terkedilmesine göz yumulamaz. Tevhidi Tedrisat Kanunu ve medreseleri kapatan devrim kanunları hâlâ yürürlüktedir” dedi.

ERBAŞ GENELGE YAYIMLAYAMAZ

Çakmak, Erbaş’ın genelge yayımlama yetkisinin olmadığını, yasasız yayımlanan söz konusu genelgeye uyulmasını sağlamanın ise suç olduğunu anımsattı. Çakmak, cumhuriyet başsavcılıların bu duruma sessiz kalamayacağını da vurguladı. Çakmak, söz konusu gerekçelerle şikayet konusu uygulama ve kurumlar hakkında kamu davası açılmasını talep etti.