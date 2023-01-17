Diyanet’in matbaa harcaması patladı: Geçen yıla göre büyük artış!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:16

Yaşam pahalılığı ve ekonomik kriz tartışmaları sürerken 35,9 milyar liralık bütçesiyle tepki Diyanet İşleri Başkanlığı, “kitap alımı ve eser basımı” için öngördüğü harcama tutarını 408 milyon 192 bin lira olarak belirledi. Bu tutar 2022 için 30 milyon lira olarak planlanmıştı.

Cumhuriyet; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve başkan yardımcısı Burhan İşliyen’in de arasında olduğu çok sayıda Diyanet yöneticisinin, kitaplarını Diyanet’ten bastırdığını; basılı eserlerden sorumlu Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt’un 12 ve bu birimden sorumlu başkan yardımcısı Huriye Martı’nın da 23 kitabının büyük çoğunluğunu DİB Yayınları’nda yayımladığını gündeme getirdi.

Matbaa için harcadığı tutarlar ile tepki çeken, 2023 bütçesi yüzde 117 artışla 35,9 milyon lira olan Diyanet’in, 2023’te matbaa işleri için harcaması öngörülen tutar da belli oldu. 2023 Yılı Yatırım Programı, önceki gün yayımlandı. Programda, Diyanet’in “kitap alımı ve eser basımı” için harcaması öngörülen tutar da yer aldı. Buna göre, 2023’te basılı yayın alımı ve kitap basımı için 408 milyon 192 bin lira harcaması yapılması planlanıyor.