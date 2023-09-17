Diyanet'in 'merhameti' lafta kaldı: Yurt ücretleri el yakıyor!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:55

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:55

Diyanet İşleri Başkanlığı, önceki gün camilerde okunan Cuma hutbesini bu konuya ayırdı. Diyanet hutbesinde ev sahiplerine ‘merhametli’ olmayı önerdi. Hutbede “Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. Daha çok kazanma hırsıyla insan onuru çiğnenemez. İnsanların zor durumda olmaları istismar edilemez” denildi.

BirGün’den Zeliha Aslan’ın haberine göre, ev sahiplerine bu öneri yapılırken Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkenin birçok yerinde bulunan ve üniversite öğrencilerinin kalabildiği yurtlardaki fiyatlarda merhametin izine rastlanmadı.

İstanbul Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu’nda 6 kişilik, ranza sistemli bir odanın 10 aylık ücretinin 58 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy’de ise 4 bin lira aylıkla özel bir öğrenci yurdu bulmak mümkün. Vakfın İstanbul Ümraniye’deki yurdunda 4 kişilik odanın yıllık ücreti ise 70 bin liraya çıkıyor. Ankara Altındağ’daki yurdunda 4 kişilik baza sistem odasına ise yine 58 bin lira talep ediliyor.

Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunda dört kişilik bazalı oda fiyatı ise aylık 510 TL. Sabah ve akşam yemeği ücretsiz.