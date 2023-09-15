Öğrenciler Diyanet kıskacına alındı!
Yönetmelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim üzerindeki alanı genişletildi. Buna göre Diyanet, eğitimine devam eden öğrencilerin hafızlık yapması ya da temel İslami bilimlerde ders alması için Kuran eğitim merkezi açacak. Ayrıca “4-6 yaş grubu” çocuklar için ders kitabı hazırlayacak.
Diyanet’in Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde dün yapılan değişikliklerle Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri yeniden belirlendi ve çalışma alanı genişletildi. Değişiklik öncesi genel müdürlüğün çalışma alanlarına ilişkin 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına ilişkin bir vurgu bulunmuyordu.
OKULDAN DİYANET’İN MERKEZİNE!
Yönetmeliğin son haline göre ise genel müdürlük, 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarını, okutulacak ders notlarını veya kitaplarını ve yardımcı eğitim materyallerini kendisi hazırlayacak veya hazırlatacak. Bu konuda ilgili birimlerle de işbirliği yapacak. Söz konusu ders materyallerinin hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rolü ise yönetmelikte yer almadı.
Değişiklikle eklenen ve dikkat çeken ikinci vurgu ise Kuran eğitim merkezleri oldu. Diyanet, Kuran kursları ve Diyanet Akademisi aracılığıyla hem yurttaşları hem de kendi personelini eğitiyor.
TANIM YAPILMADI
Ancak bunlara yeni bir merkez eklendi. Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, artık Kuran kurslarının yanı sıra Kuran eğitim merkezleri de açabilecek. Merkezle ilgili tüm işlemleri bu genel müdürlük yürütecek. Merkezlerin çalışma alanına ve hangi işlevle kullanılacağına yönelik bir tanım yapılmaması da dikkat çekti. Buna göre, örgün eğitimine devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak veya temel İslami ilimler eğitimi almak isteyen öğrenciler, bu merkezlerde eğitim görecek.
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