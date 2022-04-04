Diyanet'in sendikası talep etti! İmamlara 'minber dokunulmazlığı' istedi

04 Nisan 2022 Pazartesi, 15:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020'de gerçekleştirdiği cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" ifadeleriyle LGBTİ+ bireyleri hedef aldı. Erbaş’ın bu yöndeki ifadeleri tepki çekerken, farklı STK’lerden suç duyuruları yapıldı.

BirGün'de yer alan habere göre, gelen suç duyurularının ardından Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası'ndan (Mil Diyanet Sen) dikkat çeken bir talep geldi. Bu yöndeki açıklamalar hakkındaki yargı önünün kesilmesi için dokunulmazlık isteyen diyanet sendikasından, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın en seçkin kurulları tarafından özenle hazırlanan hutbelerin yargının konusu olmaması için minber dokunulmazlığını gündeme getirdik” denildi.

"ALGI OPERASYONU" DİYEREK SAVUNDU

Diyanet yetkililerinin açıklamalarına tepki gösterenleri hedef alan oluşumdan yapılan açıklamada, “Faiz ayeti okununca 'sen ekonomist değilsin, işine bak' deniyor. İçki-kumar ayeti okununca 'benim zevkime karışma' deniyor. Zina ayeti okununca 'burası özgürlükler ülkesi karışma' deniyor. Miras ayeti okununca 'hangi çağda yaşıyoruz' deniyor. Eş cinselliğin haram olduğuna ilişkin ayetler okununca 'eş cinsellik bir insan hakkıdır, LGBT'cileri hedef gösterdin' deniyor” ifadeleri sarf edildi.

Açıklamanın devamında, “Son günlerde Atatürk üzerinden algı operasyonu yaparak Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve başkanını itibarsızlaştırmaya çalışanların bu çabaları da beyhudedir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlilerimiz aziz milletimizin göz bebeğidir. Cuma hutbeleri üzerinden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışan ve buradan bir şeyler çıkarmayı amaçlayan fitne ve fesatçılar bu amaçlarına ulaşamayacaklardır. İşte bu yüzdendir ki; Mil-Diyanet Sen'in aylardır gündemden düşürmediği 'Minber Dokunulmazlığı' teklifi ivedilikle yasalaşmalıdır. Minber Dokunulmazlığı ile okunan hutbeler yargının konusu olmaktan çıkarılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.