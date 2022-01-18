Diyanet’in süresinde bitmeyen projelerinin maliyetleri arttı

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı yatırım programında Diyanet’e ilişkin projeler ve maliyetleri dikkat çekti. Diyanet, “eğitim” sektörü kapsamındaki yeni projeler için toplam 43 milyon lira ayırdı. Bu payın 25 milyon lirasının, bakım-onarım ve makine-teçhizat için kullanılması öngörülüyor. 18 milyon lirasının da İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için kullanılması planlanıyor. Bu yıl başlanacak projenin toplam maliyeti ise 123 milyon 900 bin lira olarak belirtildi. Projenin 2025’te bitmesi bekleniyor.

KARA DELİĞE DÖNDÜ

İstanbul’daki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin 2018’de başlayan bakım-onarım çalışmasının bu yıl tamamlanması öngörülüyor. Toplam 15 milyon liralık maliyet belirlenen çalışma için bu yıl 7 milyon lira harcanacak. 2022’den sonraya kalan olarak da iki proje bulunuyor. Bunlardan biri Elazığ’daki Harput Eğitim Merkezi. 2018’de başlanan projenin, 2021 yatırım programına göre 2022’de bitmesi gerekiyordu ancak bu yılki programda bitiş tarihi olarak 2023 gösterildi. Projenin tamamlanma tarihi böylece bir yıl daha ertelenmiş oldu. Toplam maliyet ise bir yılda 69 milyon liradan 103 milyon liraya çıktı. 2021 için 22.6 milyon lira harcama yapılması gerekirken 89 milyon lira harcandı. Proje için 2022’de 3 milyon lira ayrıldı. Tamamlanamayan projeler 2020’de başlanan Şanlıurfa’daki İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi inşaatı için 2021’de 21 milyon lira harcanırken 2022 için 13 milyon lira harcanması öngörülüyor. Toplam maliyeti 41 milyon lira olan projenin 2023’te tamamlanması planlanıyor. Bu projenin de 2022’de tamamlanması ve toplam 37.7 milyon liraya mal olması bekleniyordu. Harput Eğitim Merkezi gibi bu proje de hem zamanında tamamlanamadı hem de maliyet artışı yaşadı. Diyanet’in, eğitim sektöründeki toplam proje tutarı 308 milyon lira olurken 2021’de bu kapsamda 118 milyon lira harcandığı kaydedildi.