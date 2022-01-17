Diyanet-Sen, Sezen Aksu'yu hedef aldı
Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle iktidar medyası tarafından eleştirilen ünlü sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu, son olarak Diyanet-Sen'in hedefi oldu. Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözlerine tepki gösterdi.
AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef göstermiş; Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumlamıştı.
Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.
DİYANET-SEN DE HEDEF ALDI
Son olarak, Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözlerine tepki gösterdi.
'Sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini' belirten Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, 'Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğunu' söyledi.
Arvas, “Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem’e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
"DERHAL ÖZÜR DİLEYİN"
'İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ister şarkı olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek Müslümanların mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanmanın kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğu' yorumunu dile getiren Arvas, “Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan ‘cahil’ yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır. Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dilemenizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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