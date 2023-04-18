Diyanet’te ‘dolarlı harcırah’ tartışması
Diyanet İşlerinin dolarla harcırah vermesinin kurum içinde tartışmalara neden olduğu öğrenildi.
Diyanet, “Harama yakın” fetvası ile Başkan Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle diğer kamu kurumlarına göre işçilerin düşük kalan promosyonu nedeniyle çalışanlarıyla karşı karşıya gelmişti. Edinilen bilgiye göre arasında “Saray’dan talimatla genel müdür yapıldığı” belirtilen Sedide Akbulut’un yanı sıra Erbaş’a yakınlığıyla bilinen Enbiya Yıldırım, Remzi Bircan, Kadir Dinç, Hasan Güçlü, Mustafa Irmaklı, Akif Pusmaz, Adil Elzerey, Cafer Tayyar Doymaz ve Enver Osman Kaan’ın da yer aldığı 31 isim, ABD ile Avrupa’nın değişik kentlerine ramazan ayında görevlendirildi. “Vaaz” görevlendirmesi için bu isimlere dolar üzerinden yolluk verildi.
ŞOFÖRLERLE KARŞI KARŞIYA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılacak çalışmalar için gönüllülük esasıyla görevlendiren şoförlere yolluk verilmediği belirtildi. Şoförler, Başkan Erbaş’a yakın isimlere “dolarla harcırah” verilmesine tepki gösterdi. Şoförlerin, “Madem deprem var ve bizden farkındalık bekleniyor, neden bu farkındalık ABD’ye, Avrupa’ya giden yöneticilere ödenecek binlerce lira için geçerli değil?” dedi.
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