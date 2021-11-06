Diyanet'ten Arapça iki yeni dergi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın süreli yayınlarına Arapça, "Kalem Dergisi" ve "Nüceym Çocuk Dergisi" isminde iki yeni yayını daha eklediklerini duyurdu.
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabındaki fetvada, ‘Baldızla zina, nikâhı düşürmez’, 'Kız kardeşi, teyzesi, halasıyla evlenilebilir, eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok' ifadeleri tepki çekmişti.
Tepki çeken “Fetvalar” kitabının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iki yeni dergi daha çıkardıklarını duyurdu.
ARAPÇA OLARAK HAZIRLANDI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbaş, "Ülkemize misafir olan kardeşlerimizin dini hayatına katkı sunmak amacıyla Arapça olarak hazırladığımız Kalem Dergisi ve Nüceym Çocuk Dergisi hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Nüceym Çocuk Dergisi ile çocuklar için sürekli çıkardıkları yayın sayısının 3'e yükseldiğini bildiren Erbaş, şu bilgileri paylaştı:
"Ekim ayıyla birlikte yayın hayatına başlayan Kalem Dergisi de üç ayda bir yayımlanacak. Dergide iman, ibadet ve ahlakla ilgili yazıların yanı sıra aile ve örnek hayatlara dair içerikler de yer alıyor. Ülkemizde misafir olarak bulunan mültecilere dinin sahih bilgisini ulaştırmayı amaçlayan Kalem Dergisi, aynı zamanda onların içinde bulundukları şartlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlayacak."
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