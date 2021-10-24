Diyanet'ten 'baby shower' çıkışı: "Güya mevlit dinleyince helal oluyor!"
Diyanet İşleri bu sefer de 'baby shower' etkinliklerine tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, bu organizasyonları "Güya mevlit dinleyince helal oluyor!" sözleriyle eleştirdi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bir konferansta yaptığı konuşmada, "insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını" öne sürdü.
İşleyen, aynı zamanda doğuma kısa bir süre kala yapılan ve amacının ebeveynlere maddi ya da manevi yardım etmek olduğu “baby shower” etkinliklerini eleştirdi.
"DİNDAR İNSANLAR BİR ARAYA GELİYOR..."
İşleyen sözlerine, "Dindar insanlar bir araya geliyor" diye başlarken, "Bu baby shower dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin" dedi.
Sözlerine şöyle devam etti:
Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın.
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