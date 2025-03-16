Diyanet’ten ‘din istismarı’ vurgusu

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:25

Raporda, “Özellikle gençlerimizin din istismarı konusunda maruz kaldıkları tehditlerden korunmalarını sağlamak amacıyla gençlik çalışmaları için sahada görev alacak, mesleki bilgisi güçlü ve iletişim becerilerinde başarılı personel yetiştirmenin önemi bilinmektedir. Personel kaynağımızın bu maksatla değerlendirilerek eksikliklerin tamamlanmasına yönelik eğitim tedbirleri alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

PERSONEL EKSİKMİŞ!

Öte yandan 97 milyar 558 milyon 174 bin 931 TL’lik bütçesinin yaklaşık yüzde 85’ini personel giderine veren Diyanet’in raporunun “zayıflıklar” bölümünde bütçe ve personelle ilgili tespitlere yer verildi. Raporda kurumun “zayıflığı” olarak “hizmet çeşitliliğini karşılayacak nitelik ve nicelikte yeterli personelin olmaması, personel giderleri dışındaki bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması” başlıkları yer aldı. Rapora göre bütçenin 83 milyar 95 milyon 137 bin 453 TL’si personel giderine harcandı.