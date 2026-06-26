Diyarbakır Barosu'ndan NATO Zirvesi tutuklamalarına sert tepki: 'İşkence yasağını ihlal edebilecek ciddi iddialar bulunmakta...'

Diyarbakır Barosu'ndan, Ankara’da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve müdafilerin beyanlarına göre, gözaltı işlemleri sırasında işkence ve kötü muamele yasağını ihlal edebilecek uygulamaların yaşandığı yönünde ciddi iddialar bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İşkence ve kötü muamele yasağı mutlak nitelikte olup, bu iddiaların etkili ve bağımsız biçimde soruşturulması devletin yükümlülüğüdür. Ayrıca, soruşturmanın kişilerin demokratik faaliyetleri ve temel haklar kapsamında kalan eylemleri üzerinden yürütüldüğü yönündeki iddialar; kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı bakımından hukuki tartışmalara neden olmaktadır. Diyarbakır Barosu olarak; kişi hürriyeti ve güvenliği, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı ile lekelenmeme hakkının korunmasının hukuk devletinin vazgeçilmez gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İşkence ve kötü muamele başta olmak üzere tüm hak ihlali iddialarının etkili, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulması gerektiği çağrısı yapılan açıklamada, “Hukuka aykırı şekilde uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerine derhal son verilmesini ve kişi özgürlüğünü kısıtlayan işlemlerin hukuka uygunluk ilkesi çerçevesinde kaldırılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz” denildi.