Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme!

6.09.2025 08:41:00
AA
Bağlar ilçesinde çıkan ve olayla ilgisi olmayan 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bayramoğlu mevkiinde 1 Eylül'de husumetli kişiler arasında yaşanan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan bir kişi başına isabet eden kurşun sonucu öldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Olaya ilişkin bir şüphelinin suç delillerini yok etmek istediği anlar kamera kayıtlarına takıldı. Çaldıkları kamera kayıt cihazını yakan şüpheliler için özel çalışma yürüten ekipler, görüntüleri kurtardı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

