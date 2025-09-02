Bitlis'te park yeri kavgası can aldı: 4 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü. Tuğ Mahallesi'nde Z.K. ile Y.Y. arasında araç parkı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu Z.K, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.K, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Y.Y, S.Y. ve suça sürüklenen çocuk ile ölen kişinin amcası Z.K, gözaltına alındı.