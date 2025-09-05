Malzeme teslimi sırasında silahlı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’ndeki bir tarım fabrikasında meydana geldi. İşçi M.A. ile iş yerine malzeme getiren F.A. arasında malzeme teslimi sırasında bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.A., hafif ticari aracındaki tabancayla F.A.’ya ateş açtı.

Bunun üzerine F.A. da av tüfeğiyle karşılık verdi. Kavgada M.A. ile F.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.