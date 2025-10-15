Diyarbakır’da ağaç katliamı: Kayapınar'da 120 ağaç kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildi

Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, kente yeşil alan kazandırmak için geçen yıl Talaytepe Mahallesi'ndeki 51 bin metrekare alana sahip boş araziye ağaç dikildi. Ancak 7-10 yaşındaki 120 ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi ve yerinden söküldü.

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Gülistan Nazlıer, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kente yeni bir yeşil alan kazandırılması için 2024 yılında bu alana çok sayıda ağaç dikimi yaptık. Yıl boyunca bu ağaçların yeşermesi için sulama ve bakımları rutin bir şekilde yapıldı. Daha yeşil bir kent için çaba harcıyoruz ancak birileri gelip 120 ağacı keserek, yerinden sökerek ağaç katliamı yapmıştır. Bu ağaç katliamını gerçekleştirenlerin cezalandırılması ve teşhir edilmesi için gerekli işlemleri başlatacağız."