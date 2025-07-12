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Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı

Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı

12.07.2025 13:25:00
Güncellenme:
DHA
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Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı

Diyarbakır'da aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı.

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3 POLİS YARALANDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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